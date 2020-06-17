Коронавирус забрал сквер: в Челябинске отменили строительство парка на набережной

17 Июнь 2020 2020-06-17T16:04:14+03:00

В проект должны были вложить более 100 миллионов рублей

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Коронавирус бьет не только по благоустройству: в Челябинской области отменили строительство платного парка на набережной реки Миасс. Ранее благоустроить территорию у «Сада камней» вызвался холдинг «Мегаполиса», однако в планы вмешалась пандемия.

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Согласно изданию «Деловой квартал — Челябинск», на участке между Краеведческим музеем и улицы Красной планировалось построить платный городской ландшафтный парк с аттракционами, прокатом спортивного инвентаря и кафе. Недавно проект на 110 миллионов рублей начал получать разрешение на строительство.

— Из-за эпидемии коронавируса и ресторанный, и кинопрокатный бизнес холдинга несет с марта огромные убытки, так что в ближайшие пару лет нам просто не потянуть затраты в размере 100-110 млн руб., которые предусмотрены по проекту на создание парка. Приняли решение вернуть участок муниципалитету, чтобы он не простаивал, всю проектную документацию также передали в управление архитектуры. Главное, чтобы на месте заброшенного пустыря появилось благоустроенное место для прогулок, которое свяжет набережную и Кировку, — рассказал директор холдинга Александр Одольский.

Эту информацию также подтвердила и мэр Челябинска Наталья Котова. По словам главы города, масштабное благоустройство территории запланировано на 2021 год, однако уже в этом году будет вырезана поросль, а также снесен старый недействующий фонтан.

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ИСТОЧНИК KP.RU