Первый этап: в Челябинске начали принимать документы на выборы в Заксобрание
Предвыборная кампания начинается: в Челябинске начали принимать списки кандидатов в состав Законодательного собрания Челябинской области. Выборы в седьмой созыв пройдут в сентябре 2020 года.
Как рассказали в пресс-службе регионального центризбиркома, документы будут принимать в течении полумесяца: с 15 июня по 5 июля с 9 до 18 часов дня в рабочие дни, а также в выходные и праздничные дни с 10 до 14 часов.
Всего в орган будет избрано 60 депутатов: 30 депутатов в одномандатных округах, еще столько же — по партийным спискам.
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ИСТОЧНИК KP.RU