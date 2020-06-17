Первый этап: в Челябинске начали принимать документы на выборы в Заксобрание

17 Июнь 2020 2020-06-17T16:26:02+03:00

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Предвыборная кампания начинается: в Челябинске начали принимать списки кандидатов в состав Законодательного собрания Челябинской области. Выборы в седьмой созыв пройдут в сентябре 2020 года.

Как рассказали в пресс-службе регионального центризбиркома, документы будут принимать в течении полумесяца: с 15 июня по 5 июля с 9 до 18 часов дня в рабочие дни, а также в выходные и праздничные дни с 10 до 14 часов.

Всего в орган будет избрано 60 депутатов: 30 депутатов в одномандатных округах, еще столько же — по партийным спискам.

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ИСТОЧНИК KP.RU