2020-06-17T17:00:04+03:00
Общество

Пришли к диалогу: челябинские экоактивисты отказались от идеи прийти к Текслеру в день голосования

Ранее общественники грозились прийти на прием к губернатору толпой в 200 человек
Андрей МОСКВИЧЕВ
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Фото: пресс-служба правительства Челябинской областиФото: пресс-служба правительства Челябинской области
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Акция отменилась: челябинские экоактивисты отказались от идеи прийти на прием к губернатору Алексею Текслеру в день голосования по конституции толпой в 200 человек. Координатор движения Андрей Костенко и вице-губернаторы региона смогли прийти к диалогу.

Как рассказал организатор, сегодня, 17 июня, между ним и Ириной Гехт с Анатолием Векшиным состоялась встреча, где стороны смогли прийти к компромиссу, который устроит обе стороны — начала диалога с гражданами.

— Мы решили 1 июля массовый прием не делать, так как коронавирус плюс выборы. Мы договорились начать делать что-то вроде регулярных встреч с кем-то из замов губернатора. Не только по вопросам экологии Пока разрабатывается форма и площадка. Первая такая встреча будет уже в июле. Думаю, они будут повторяться раз в две недели, — рассказал Костенко корреспонденту КП-Челябинск.

Ранее подобный акт протеста уже имел место быть. Еще во время руководства Владимира Елистратова, в мэрию города пришли несколько десятков человек, которые требовали приема по вопросам экологии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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