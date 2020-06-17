Погода в Челябинске на 18 июня 2020: в городе снова резко похолодает
18 июня мир отмечает День паники. Из-за неоднозначности этого состояния праздник не спешат признавать официально. Но людей, отмечающих его, немало. В этот день они позволяют себе выпустить пар. Люди делятся сокровенными страхами, чтобы назавтра взять себя в руки. А у нас, как водится, страх один — упустить лето. Рассказываем, какой будет погода в Челябинске 18 июня 2020 года.
Ночь на четверг, 18 июня, довольно теплая: температура воздуха +13 градусов. Однако днем по сравнению со средой резко похолодает до +18...+20 градусов. Разница дневных температур составит около восьми градусов.
Существенных осадков в четверг синоптики Челябинского гидрометцентра не обещают, зато порывы ветра предрекают нам сильные. На территории Челябинска до часу дня 18 июня сохраняется режим НМУ.
В ночь на пятницу, 19 июня, в Челябинске похолодает до +5...+7.
А о погоде на пятницу и выходные расскажем завтра.
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ИСТОЧНИК KP.RU