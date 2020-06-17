Текслер объяснил причины водного кризиса в Челябинской области

17 Июнь 2020 2020-06-17T17:45:32+03:00

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Главы городов и районов несут персональную ответственность за качественную питьевую воду. Об этом заявил губернатор Алексей Текслер на совещании по водоснабжению в среду, 17 июня.

— Мне поступили обращения жителей о ненадлежащем качестве воды и проблемах с водоснабжением из сел Хомутинино Увельского района, поселка Сухтилинский Верхнеуральского района, Карталов, Чесмы, сел Миасское и Канашево Красноармейского района, — сказал губернатор.

Причина водного кризиса: изношенные до 90% сети и увеличенный водозабор. Лето жаркое, «горят огороды».

Апатия чиновников — еще одна причина кризиса. К примеру, в Нагайбакском районе дефицит воды многолетний. В четверг, 18 июня, в Нагайбак Текслер отправляет рабочую группу для скорого решения вопроса с водоснабжением и водоотведением.

Вчера в очередной раз лопнули изношенные на 80 % сети в Коркино. Без воды осталось 62 тысячи человек. Но у местных властей нет проекта по реанимации водовода.

Властям муниципалитетов поручено провести ревизию всех сетей, покончить с незаконными врезками.

— За год проблемы не решим, но двигаться нужно. Разъясняйте людям причины дефицита. Ремонты бесхозяйного имущества невозможны! Со следующего года в два раза регион получит больше средств по программе «Читая вода». Но без проектов заявку в федеральный минстрой не сделать, — подытожил Текслер.

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ИСТОЧНИК KP.RU