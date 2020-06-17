Челябинцы смогут выбрать место для голосования

17 Июнь 2020 2020-06-17T18:32:24+03:00

Изменить размер текста: A A

Мобильный избиратель — именно благодаря этому сервису челябинцы уже несколько недель смогут изменить место для голосования по поправкам в Конституцию. Теперь избиратели могут отдать свой голос не только по месту регистрации, но по адресу фактического нахождения.

Как рассказали в пресс-службе регионального избиркома, голосование по поправкам будет проходить в течении нескольких дней: с 25 июня по 1 июля 2020 года. При этом избиратели смогут проголосовать на дому — для этого необходимо сообщить об этом своей избирательной комиссией.

Подать заявление на голосование по месту жительства можно не только с помощью специального сервиса, но также через портал «Госулуги» и в любом МФЦ, территориальной или участковой избирательной комиссии области.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU