2020-06-17T18:32:24+03:00
Общество

Челябинцы смогут выбрать место для голосования

Сменить избирательный пункт можно будет до 21 июня
Андрей МОСКВИЧЕВ
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На участках будут соблюдены все санитарные мерыНа участках будут соблюдены все санитарные мерыФото: Алексей БУЛАТОВ
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Мобильный избиратель — именно благодаря этому сервису челябинцы уже несколько недель смогут изменить место для голосования по поправкам в Конституцию. Теперь избиратели могут отдать свой голос не только по месту регистрации, но по адресу фактического нахождения.

Как рассказали в пресс-службе регионального избиркома, голосование по поправкам будет проходить в течении нескольких дней: с 25 июня по 1 июля 2020 года. При этом избиратели смогут проголосовать на дому — для этого необходимо сообщить об этом своей избирательной комиссией.

Подать заявление на голосование по месту жительства можно не только с помощью специального сервиса, но также через портал «Госулуги» и в любом МФЦ, территориальной или участковой избирательной комиссии области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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