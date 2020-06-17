Беременной челябинке, застрявшей из-за коронавируса во Вьетнаме, помогли вернуться в Россию

17 Июнь 2020 2020-06-17T21:19:01+03:00

Из-за отмены рейсов многие челябинцы не могли вернуть на родину из других стран Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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Челябинке, застрявшей во Вьетнаме из-за эпидемии коронавируса, помогли вернуться в России. Девушка находится на четвертом месяце беременности. Сейчас она находится в Московской области в обсерваторе.

Дело сдвинулось с мертвой точки после обращения у уполномоченному по правам человека в Челябинской области. Письмо написала мама девушки. Она рассказала, что дочь не может вылететь из Вьетнама в связи с введением ограничительных мер. Родственники опасались за ее здоровье и здоровье малыша.

Вернуться на родину в аппарате уполномоченного помогли и жителю Катав-Ивановска. Он должен был быть депортирован из Таиланда, но подходящих рейсов не было. За границей молодой человек попал в сложную ситуацию, за буйное поведение его арестовали.

— К сожалению, уполномоченный по правам человека не имеет полномочий в вопросе вывоза граждан с территории иностранных государств. Ситуации бывают разные, иногда и такие, где действительно требуется незамедлительная помощь. В этом случае мы не можем оставить людей наедине с их проблемами, и благодаря межведомственному взаимодействию многие граждане получают оперативную помощь и поддержку, — отметила Юлия Сударенко.

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ИСТОЧНИК KP.RU