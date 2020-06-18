Без выходных: крупные отделения «Почты России» изменили график в Челябинской области

18 Июнь 2020 2020-06-18T06:02:34+03:00

37 отделений в Челябинской области теперь работают без выходных. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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37 почтовых отделений в Челябинске, Магнитогорске, Златоусте, Миассе, Копейске теперь работают без выходных. И в ближайшее время их станет больше, сообщает пресс-служба УФПС Челябинской области.

— Люди ценят возможность планировать свое время и маршруты. Мы не должны ограничивать планы людей, — замечают на почте.

Обычно в будни на почты идет поток представителей юридических лиц. Сотрудники разных компаний отправляют большой объем корреспонденции и заказов. Обычным людям удобнее посещать почту по выходным. Для них сегодня и меняется график.

В Челябинской области без выходных теперь работают следующие отделения:

Почтовое отделение 454000 г. Челябинск, ул. Кирова, дом 165

Почтовое отделение 454001 г. Челябинск, ул. 40-летие Победы, дом 31 Б

Почтовое отделение 454003 г. Челябинск, ул. Чичерина, дом 38 Б

Почтовое отделение 454006 г. Челябинск, ул. Российская, дом 63 А

Почтовое отделение 454007 г. Челябинск, пр. Ленина, дом 24

Почтовое отделение 454008 г. Челябинск, пр. Свердловский, дом 19

Почтовое отделение 454010 г. Челябинск, ул. Гагарина, дом 11

Почтовое отделение 454012 г. Челябинск, Копейское шоссе, дом 3 Б

Почтовое отделение 454014 г. Челябинск, пр. Комсомольский, дом 61

Почтовое отделение 454018 г. Челябинск, ул. Колхозная, дом 36

Почтовое отделение 454021 г. Челябинск, пр. Комсомольский, дом 89 Б

Почтовое отделение 454028 г. Челябинск, ул. Калининградская, дом 24

Почтовое отделение 454030 г. Челябинск, пр. Краснопольский, дом 29

Почтовое отделение 454038 г. Челябинск, ул. Хлебозаводская, дом 12

Почтовое отделение 454046 Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Гагарина, дом 64

Почтовое отделение 454047 г. Челябинск, ул. Сталеваров, дом 3 А

Почтовое отделение 454048 г. Челябинск, ул. Блюхера, дом 8

Почтовое отделение 454071 г. Челябинск, ул. Комарова, дом 112

Почтовое отделение 454076 г. Челябинск, пр. Краснопольский, дом 14 А

Почтовое отделение 454077 г. Челябинск, ул. Хохрякова, дом 2 Б

Почтовое отделение 454078 г. Челябинск, ул. Дзержинского, дом 132

Почтовое отделение 454080 г. Челябинск, пр. Ленина, дом 64

Почтовое отделение 454081 г. Челябинск, пр. Победы, дом 117

Почтовое отделение 454087 г. Челябинск, ул. Знаменская, дом 16

Почтовое отделение 454090 г. Челябинск, пр. Ленина, дом 35

Почтовое отделение 454091 г. Челябинск, ул. Привокзальная, д. 1

Почтовое отделение 454092 г. Челябинск, ул. Воровского, дом 21

Почтовое отделение 454100 г. Челябинск, ул. 40-летия Победы, дом 5

Почтовое отделение 454108 г. Челябинск, ул. Пограничная, дом 24 А

Почтовое отделение 454112 г. Челябинск, ул. Пионерская, дом 11

Почтовое отделение 454138 г. Челябинск, пр. Комсомольский, дом 26

Почтовое отделение 454139 г. Челябинск, ул. Новороссийская, дом 49

Почтовое отделение 455001 г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, дом 20

Почтовое отделение 455037 г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, дом 121

Почтовое отделение 456227 г. Златоуст, ул. Зеленая, дом 25

Почтовое отделение 456304 г. Миасс, пр. Автозаводцев, дом 23

Почтовое отделение 456623 г. Копейск, пр. Славы, дом 33

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