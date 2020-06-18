«Сердце разрывается»: хозяйка ищет украденного в Челябинске пса

18 Июнь 2020 2020-06-18T06:49:50+03:00

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Жительница Челябинска просит о помощи в социальных сетях. Вечером в понедельник, 15 июня, у ее мамы украли собаку. Дама надеется, что публичный рассказ о случившемся поможет ей вернуть пса.

Песик породы мальтийская болонка пропал в районе улиц Доватора и Сулимова. Незнакомый мужчина схватил собаку на улице, сел в машину и увез пса.

Фото: shulepova.n.

— Все случилось быстро, буквально за несколько секунд. Уже смеркалось, и мама не смогла разглядеть ни машину, ни похитителя. Искать собаку по всему городу все равно, что искать иголку в стоге сена. Но если кто-то из вас случайно увидит похожего пса на улице или у ваших соседи, умоляю, сообщите. В семье большое горе — сердце разрывается, — просит Наталья.

Телефон женщины: 8-919-40-10-308.

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ИСТОЧНИК KP.RU