Жителей Челябинской области предупредили об аномально холодной погоде

18 Июнь 2020 2020-06-18T07:24:20+03:00

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Глава Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил россиян о грядущих изменениях в погоде. По-настоящему холодные дни, по словам синоптика, ждут жителей Урала и некоторых регионов России, сообщает сайт KP.RU.

По словам Вильфанда, скоро в страну придут холодные аномалии. Так, дневная температура воздуха в центральной части Европейской России снизится почти на десять градусов Цельсия по сравнению с показателями середины текущей недели.

— На данный момент сложилась редкая ситуация: антициклон, который определяет очень жаркую погоду в период летнего солнцестояния, смещается не на восток, а на запад, — рассказал Роман Вильфанд.

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ИСТОЧНИК KP.RU