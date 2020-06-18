Жителей Челябинской области предупредили об аномально холодной погоде
Глава Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил россиян о грядущих изменениях в погоде. По-настоящему холодные дни, по словам синоптика, ждут жителей Урала и некоторых регионов России, сообщает сайт KP.RU.
По словам Вильфанда, скоро в страну придут холодные аномалии. Так, дневная температура воздуха в центральной части Европейской России снизится почти на десять градусов Цельсия по сравнению с показателями середины текущей недели.
— На данный момент сложилась редкая ситуация: антициклон, который определяет очень жаркую погоду в период летнего солнцестояния, смещается не на восток, а на запад, — рассказал Роман Вильфанд.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpchel@phkp.ru
ИСТОЧНИК KP.RU