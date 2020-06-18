2020-06-18T08:13:43+03:00
Общество

Треть жителей Челябинска готова мириться с ограничениями из-за коронавируса до сентября

А каждый десять готов отказаться от них сегодня
Лидия ПЕСКОВА
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В Челябинской области действует масочный режим и ограничены массовые мероприятия.В Челябинской области действует масочный режим и ограничены массовые мероприятия.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Социологи Челябинского филиала РАНХиГС спросили у жителей областного центра, как долго, на их взгляд, в Челябинской области сохранят ограничения, связанные с пандемией коронавируса. Оказалось, что большая часть горожан не строит иллюзий. Причем, стоит отметить, что опрос проводился почти месяц назад, а тогда ситуация с коронавирусом не была такой напряженной.

Область готова снять ограничения уже сегодня: ответили в мае 14% опрошенных.

Может быть, через неделю — другую, сказали 19% опрошенных.

Ограничения нужно продлить на месяц, считали 24% опрошенных.

Ограничения снимут месяца через два или три, полагали 28% опрошенных.

Инфографика: пресс-служба вуза.

Инфографика: пресс-служба вуза.

Остальные челябинцы — примерно каждый десятый — затруднились ответить.

Несмотря на большой прирост заболевших за каждые сутки количество вновь заразившихся коронавирусом на Южном Урале остается стабильным. Это позволило говорить, что область вышла на плато. Однако коронавирус продолжит циркулировать в обществе, пока горожане не изменят свое отношение к этой болезни и не начнут соблюдать введенные ограничения, заявил накануне главный эпидемиолог Челябинской области Александр Выгоняйлов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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