Треть жителей Челябинска готова мириться с ограничениями из-за коронавируса до сентября

18 Июнь 2020 2020-06-18T08:13:43+03:00

А каждый десять готов отказаться от них сегодня

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Социологи Челябинского филиала РАНХиГС спросили у жителей областного центра, как долго, на их взгляд, в Челябинской области сохранят ограничения, связанные с пандемией коронавируса. Оказалось, что большая часть горожан не строит иллюзий. Причем, стоит отметить, что опрос проводился почти месяц назад, а тогда ситуация с коронавирусом не была такой напряженной.

Область готова снять ограничения уже сегодня: ответили в мае 14% опрошенных.

Может быть, через неделю — другую, сказали 19% опрошенных.

Ограничения нужно продлить на месяц, считали 24% опрошенных.

Ограничения снимут месяца через два или три, полагали 28% опрошенных.

Инфографика: пресс-служба вуза.

Остальные челябинцы — примерно каждый десятый — затруднились ответить.

Несмотря на большой прирост заболевших за каждые сутки количество вновь заразившихся коронавирусом на Южном Урале остается стабильным. Это позволило говорить, что область вышла на плато. Однако коронавирус продолжит циркулировать в обществе, пока горожане не изменят свое отношение к этой болезни и не начнут соблюдать введенные ограничения, заявил накануне главный эпидемиолог Челябинской области Александр Выгоняйлов.

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ИСТОЧНИК KP.RU