Количество зараженных коронавирусом в Челябинской области на 18 июня 2020: число погибших перевалило за 100

18 Июнь 2020 2020-06-18T09:20:45+03:00

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На утро 18 июня в Челябинской области подтверждены 5473 случая заболевания коронавирусом, прирост за сутки составил 172 пациента.

Под наблюдением докторов остаются 2457 человек, за прошедшие сутки выписаны 149 человек. Всего 2881 пациентов смогли победить коварный коронавирус.

Еще 33 человека переведены в медицинские учреждения по месту прописки в другие регионы РФ.

К сожалению за прошедшие сутки в Челябинской области умерли пять пациентов. Это 71-летний мужчина и 87-летняя женщина из Челябинска. Также в областном центре от инфекционно-токсического шока скончалась еще одна 89-летняя пациентка с ковид.

В больнице Миасса от коронавируса умерла 95-летняя женщина. А в Магнитогорске медики не смогли спасти 76-летнюю женщину с сахарным диабетом, гипертонией и ковид.

Общее число погибших в Челябинской области от коронавируса и сопутствующих болезней достигло 102 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU