2020-06-18T08:41:34+03:00
Общество

Военный городок в челябинском поселке Шагол рискует остаться без отопления

Прокуратура требует передать сети из рук военных в собственность города
Лидия ПЕСКОВА
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Опрессовка сетей в Шаголе даже не запланирована.Опрессовка сетей в Шаголе даже не запланирована.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Прокурор Челябинска потребовал от главы города Натальи Котовой решить вопрос с подготовкой к отопительному сезону военного городка поселка Шагол.

В феврале 2020 года Городская дума Челябинска приняла решение о передаче тепловых сетей и сетей водоснабжения из рук военных в собственность города. Информация была направлена в министерство обороны России, однако реальных действий по передаче сетей никто не предпринял. В результате указанные объекты коммунальной инфраструктуры не включены в план ремонтов. Проверка готовности данных сетей к работе в отопительный период 2020-2021 также не запланирована.

— Регулярные аварийные отключения на объектах жилищного фонда поселка Шагол свидетельствуют о ненадлежащем содержании сетей водо- и теплоснабжения. Несвоевременная подготовка к отопительному сезону и перебои с подачей тепла создают угрозу жизни и здоровью граждан, — замечают в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Поэтому в адрес главы Челябинска Натальи Котовой направлено представление о скорейшей передаче сетей Шагола в собственность города и подготовке их к отопительному сезону.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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