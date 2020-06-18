Военный городок в челябинском поселке Шагол рискует остаться без отопления

18 Июнь 2020 2020-06-18T08:41:34+03:00

Опрессовка сетей в Шаголе даже не запланирована. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Прокурор Челябинска потребовал от главы города Натальи Котовой решить вопрос с подготовкой к отопительному сезону военного городка поселка Шагол.

В феврале 2020 года Городская дума Челябинска приняла решение о передаче тепловых сетей и сетей водоснабжения из рук военных в собственность города. Информация была направлена в министерство обороны России, однако реальных действий по передаче сетей никто не предпринял. В результате указанные объекты коммунальной инфраструктуры не включены в план ремонтов. Проверка готовности данных сетей к работе в отопительный период 2020-2021 также не запланирована.

— Регулярные аварийные отключения на объектах жилищного фонда поселка Шагол свидетельствуют о ненадлежащем содержании сетей водо- и теплоснабжения. Несвоевременная подготовка к отопительному сезону и перебои с подачей тепла создают угрозу жизни и здоровью граждан, — замечают в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Поэтому в адрес главы Челябинска Натальи Котовой направлено представление о скорейшей передаче сетей Шагола в собственность города и подготовке их к отопительному сезону.

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ИСТОЧНИК KP.RU