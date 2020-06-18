2020-06-18T09:41:43+03:00
Общество

Комфортные и вместительные: в Челябинске меняют старые маршрутки на новые

Рассказываем, на каких маршрутах произошло обновление автопарка
Валентина ВАГАНОВА
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Такие зеленые ПАЗы «Вектор» больше полугода курсируют по городу.Такие зеленые ПАЗы «Вектор» больше полугода курсируют по городу.
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Маршрутные перевозчики в Челябинске заменяют старые микроавтобусы новыми с большей вместимостью. Недавно в город привезли синие автобусы из Тверской области. Они не новые, 2019 года выпуска, но, как уверяют в компании-перевозчика, отвечают экологическим требованиям, с низким полом и оборудованы видеокамерами, электронными табло. Их планируют вывести в начале июля на маршруты: № 30, 46, 75, 92, 102, 112 и 218.

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— Есть такой нормативный акт, как документ планирования регулярных перевозок, в соответствии с ним на ряде маршрутов предусмотрен постепенный переход от транспорта малого класса, к транспорту среднего класса, — рассказал журналисту КП-Челябинск пресс-секретарь Управления транспорта Челябинска Евгений Талыпов.

В ведомстве отметили, что замена транспорта производится также на маршрутах №17, 91, 86, 22 и 66.

Между тем, с прошлого года на маршруте № 3 ездят зеленые «ПАЗики» новой модели «Вектор». Они экологичны — работают на газомоторном топливе, и вместительны — способны одновременно перевозить до 60 пассажиров.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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