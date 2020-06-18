Комфортные и вместительные: в Челябинске меняют старые маршрутки на новые

18 Июнь 2020 2020-06-18T09:41:43+03:00

Такие зеленые ПАЗы «Вектор» больше полугода курсируют по городу.

Изменить размер текста: A A

Маршрутные перевозчики в Челябинске заменяют старые микроавтобусы новыми с большей вместимостью. Недавно в город привезли синие автобусы из Тверской области. Они не новые, 2019 года выпуска, но, как уверяют в компании-перевозчика, отвечают экологическим требованиям, с низким полом и оборудованы видеокамерами, электронными табло. Их планируют вывести в начале июля на маршруты: № 30, 46, 75, 92, 102, 112 и 218.

Какие привычки останутся с нами после коронавируса, — рассказала бизнес-тренер Елена Золина 00:00 00:00

— Есть такой нормативный акт, как документ планирования регулярных перевозок, в соответствии с ним на ряде маршрутов предусмотрен постепенный переход от транспорта малого класса, к транспорту среднего класса, — рассказал журналисту КП-Челябинск пресс-секретарь Управления транспорта Челябинска Евгений Талыпов.

В ведомстве отметили, что замена транспорта производится также на маршрутах №17, 91, 86, 22 и 66.

Между тем, с прошлого года на маршруте № 3 ездят зеленые «ПАЗики» новой модели «Вектор». Они экологичны — работают на газомоторном топливе, и вместительны — способны одновременно перевозить до 60 пассажиров.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU