Уродливый гараж на территории детского сада в Челябинске замаскировали под березовую рощу

18 Июнь 2020 2020-06-18T09:41:57+03:00

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Художники объединения «Graffiti Russia» помогли горожанам преобразить территорию детского сада, которую уродовал старый гараж. Постройку замаскировали под березовую рощу, сообщает сайт «Челябинск Сегодня».

Рисунок был создан по заказу детского сада. Воспитатели дали художникам пример рисунка. А уже дней через десять на территории сада шелестела листьями зеленая роща.

До преображения. Фото: Дмитрий Кольцо.

Также несколько дней назад та же команда художников закончила рисовать масштабное граффити на доме №160А проспекта Победы. На фасаде здания появилась взрослая тигрица. Ее взгляд направлен на белого тигренка, который был нарисован на стене соседнего дома еще в прошлом году.

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ИСТОЧНИК KP.RU