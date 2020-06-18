«Вместо покрышек — кирпичи и камни»: жителей Челябинска просят преобразить свои палисадники

18 Июнь 2020 2020-06-18T10:16:17+03:00

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Заместитель главы Челябинска по вопросам городской среды Александр Егоров попросил жителей не использовать автомобильные покрышки для украшения клумб во дворах.

Прежде всего чиновник считает, что они смотрятся не лучшим образом. Однако это еще победы. Старая резина выделяет токсины и отравляет городскую экосистему . Ведь недаром покрышки относят к отходам III — IV класса опасности. Александр Егоров призвал горожан использовать при обустройстве газонов дерево, кирпичи, камень. И по возможности не закрашивать их, а оставлять в натуральном виде — это выглядит гармонично и красиво.

Кстати, покрышки уже становились поводом для жарких споров в Челябинской области.

Пару лет назад жители села Миасское пожаловались чиновникам на клумбу в самом центре населенного пункта, украшенную старыми автомобильными покрышками. Люди попросили их убрать и сделать газон с нормальными бордюрами. Однако местный чиновник ответил, что семь покрышек разрушить экологию в селе Миасское не могут, и посоветовал землякам обратиться в Автопром с предложением вернуться к деревянным колесам и отказаться от производства каучука.

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ИСТОЧНИК KP.RU