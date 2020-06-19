«На карантине читал книги»: новичок «Трактора» рассказал, как готовился к сезону на самоизоляции

19 Июнь 2020 2020-06-18T21:31:44+03:00

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В начале июня «медведи» совершили многоходовую сделку. «Трактор» уступил свои права на Якова Тренина питерскому СКА, а тот «подарил» черно-белым Владислава Семина. Но черно-белые решили уступить Семина магнитогорскому «Металлургу», а Магнитка за это отдала Челябинску сразу четверых своих молодых игроков — Павла Дорофеева, Дмитрия Шенина, Глеба Бабинцева и Семена Буйвана.

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Один из самых заметных новичков «Трактора» - 19-летний уроженец Нижнего Тагила Дмитрий Дорофеев в составе сборной России уже успел стать серебряным призером молодежного первенства мира. Кстати, все четверо в разные годы привлекались в юниорские и молодежные составы сборных страны, а Шенин и Буйван – воспитанники челябинского хоккея.

В интервью официальному сайту ХК «Трактор» Павел Дорофеев рассказал, что такой переходя для него стал неожиданным – «позвонил мой агент и я принял решение буквально за полчаса».

Павел рассказал, что также, как и все в режиме самоизоляции тренировался дома, используя какие можно тренажеры, упражнения.

Отвечая на вопрос о свободном времени Павел сказал, что предпочитал книги компьютерным играм — «есть приставка, но у меня она больше простаивает, часто не пользуюсь». Рассказал, что сейчас читает «Разум чемпионов» Джима Афремова – «мотивационная книга. Интересно, как мыслят, тренируются люди».

— Прошлый сезон прошёл не совсем так, как хотелось бы. Как и у всего клуба, так и у меня лично — не получилось закрепиться в ведущих звеньях. Что касается команды, то тоже выступили не очень удачно, стартовав в плей-офф с седьмого места.

По себе могу сказать, что нужно еще больше работать, добавлять в «физике», прибавлять в скоростях, и всё будет отлично. Есть планы на сезон, для их реализации прикладываю все усилия. Сейчас тренируюсь, стараюсь развиваться не только физически, но и в плане работы с игровым интеллектом и головой – сказал в своем интервью Павел Дорофеев.

Кстати, в КХЛ Дорофеев дебютировал в составе «Металлурга» в возрасте 17 лет. Провел за Магнитку 79 матчей, набрав 9 (5+4) очков. Статистика в МХЛ за «Стальных лис» - 81 матчей, 77 (39+38) очков. Статистика в сборных России: 26 матчей, 17 (9+8) очков.

Контракт с «Трактором» Павел Дорофеев подписал на два сезона.

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ИСТОЧНИК KP.RU