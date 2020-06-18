Шестеро жителей Магнитогорска пойдут под суд за пытки наркозакладчиков

18 Июнь 2020 2020-06-18T11:16:28+03:00

Два истязателя находятся под стражей, четверо - под подпиской о невыезде. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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Полиция Магнитогорска завершила расследовать уголовное дело в отношении шести жителей города, которые измывались на закладчиками интернет-магазина по продаже наркотиков. К сожалению, группа агрессивных бойцов не боролась с преступностью, а всего лишь хотела отучить наркозакладчиков воровать дозы.

Шестеро безработных мужчин 22-27 лет, двое из которых уже имели судимость, четыре месяца истязали сбытчиков наркоты по заказы нелегального интернет-магазина. Пострадавшими стали граждане, которые, по мнению организаторов онлайн-торговли, были причастны к хищению наркотиков, заложенных в тайники.

— В ходе следствия установлено, что обвиняемые причиняли физические страдания пяти потерпевшим с использованием металлических инструментов. Процесс истязания они фиксировали на видео с целью получить деньги от магазина, а также для устрашения тех, кто должен был сбывать наркотики с помощью тайников-закладок, — сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

За истязание граждан каждому из задержанных грозят по семь лет тюрьмы. Двое из них находятся под стражей, четверо — под подпиской о невыезде.

По факту незаконной деятельности интернет-магазина также возбуждено уголовное дело.

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ИСТОЧНИК KP.RU