Главврача больницы оштрафовали за несвоевременный ответ пациенту в Челябинской области

18 Июнь 2020 2020-06-18T12:34:40+03:00

Руководитель клиники не ответил в течение 30 дней. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

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Исполняющего обязанности главврача районной больницы Катав-Ивановска оштрафовали за несвоевременный ответ пациенту, сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

Суть запроса в больницу нам неизвестна. Но в данном случае важна не суть, а срок ответа, который обязан был дать руководитель.

— Обращение пациента было зарегистрировано медицинским учреждением, однако ответ в течение положенных 30 дней человеку не дали, — замечают в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Пациент написал жалобы в прокуратуру, а прокурор города возбудил административное дело по ст. 5.59 КоАП РФ (нарушение установленного законодательством Российской Федерации порядка рассмотрения обращений граждан должностными лицами органов местного самоуправления).

В итоге мировой суд оштрафовал должностное лицо на 5 тыс. рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU