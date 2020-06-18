На ГОКе в Челябинской области произошла вспышка коронавируса

18 Июнь 2020 2020-06-18T12:48:11+03:00

Пока ковид подтвержден у 11 человек Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Изменить размер текста: A A

В Челябинской области на Узельгинском руднике Учалинского ГОКа (входит в структуру УГМК) подтвердили коронавирус у 11 работников. Рудник расположен рядом с поселком Межозерный Верхнеуральского района.

Какие привычки останутся с нами после коронавируса, — рассказала бизнес-тренер Елена Золина 00:00 00:00

По данным сайта Коронавирус74, сейчас в муниципалитете зарегистрировано 85 случаев COVID-19, 56 выписано, двое умело и 27 находятся на лечении. На предприятии исключают, что болезнь могла придти из поселка.

— Выявить заболевших, в том числе заболевших бессимптомно, помог комплекс мер профилактики. С самого начала эпидемии проводятся контроль температуры тела и выявление признаков ОРВИ на проходных. Идет постоянно тестирование персонала. Выдерживается социальная дистанция, используются индивидуальные защиты, максимально разведены рабочие смены. Усилена уборка и дезинфекция помещений, — прокомментировали в пресс-службе УГМК.

Заболевшие, в зависимости от состояния, госпитализированы или лечатся дома. Все контактные получили предписания о самоизоляции.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU