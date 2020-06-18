2020-06-18T13:18:41+03:00
Общество

Музыкант из Челябинской области засудил «Comedy Club» за «сельхозстайл»

Вячеслав Антонов обиделся на шутку резидентов
Лидия ПЕСКОВА
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Кадр из клипа "Апрель" Вячеслава Антонова.Кадр из клипа "Апрель" Вячеслава Антонова.
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Уроженец Кургана, какое-то время проживший в Челябинской области, Вячеслав Антонов обиделся на насмешки «Comedy Club» и засудил юмористическое шоу, сообщает сайт «Челябинск Сегодня».

43-летний Антонов пишет и исполняет песни в жанре фолк или шансон, также он сам снимает малобюджетные клипы, ведет канал на youtube и собственный сайт. На его творчество обратили внимание комики «Comedy Club». В передаче показали отрывок из клипа Антонова «Апрель», а его творчество назвали «сельхозстайлом».

Музыкант обратился в суд и потребовал возместить ему моральный ущерб, а также заплатить за незаконное использование ролика. Всего Антонов требовал один миллион рублей. Требования Антонова удовлетворили частично: «Comedy Club» выплатит Вячеславу Антонову 40 тысяч 800 рублей.

Кстати, поклонники Вячеслава относятся к его творчеству с уважением:

— Видео и песни очень простые, но очень трогают душу. Видимо, это и есть русская душа. Слежу за творчеством Вячеслава и жду новых песен и клипов, — оставляют они сообщения в социальных сетях.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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