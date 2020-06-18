2020-06-18T13:39:14+03:00
Общество

Вместо Парада Победы в Челябинске проведут уникальную выставку, посвященную нашим танкистам

Выставка развернется на Кировке
Лидия ПЕСКОВА
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Один из плакатов выставки. Фото: up74.ru.Один из плакатов выставки. Фото: up74.ru.
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24 июня на челябинской Кировке, откуда в 1943-м году наши танкисты уходили на фронт, откроется историко-документальная выставка, сообщает "Южноуральская панорама".

Сорок планшетов выставки «Черные ножи» представят документы и фотографии, посвященные 63-й гвардейской Челябинской танковой бригаде. Это будут плакаты, листовки, фотографии, заявления о вступлении в корпус, текст «Наказа» и клятвы танкистов, карты сражений, благодарности Сталина, письма, обращения бойцов и другие документы. А также уникальные фотографии, сделанные во время войны участником событий, корреспондентом газеты «Челябинский рабочий» и редактором фронтовой газеты «Доброволец» Николаем Чижом. На снимках запечатлены бойцы и командиры танкового корпуса, которых фотограф застал во время боя, на привале, за чтением писем или на фоне своих боевых машин.

Выставка подготовлена Объединенным государственным архивов Челябинской области при поддержке правительства региона.

Напомним, 24 июня 2020 года объявлен выходным днем. На Красной площади в Москве состоится военный парад, посвященный 75-летию Великой Победы. В Челябинске парад отменили из-за сложной эпидемиологической обстановки по коронавирусу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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