2020-06-18T14:01:45+03:00
Общество

Из магазинов Челябинска начали пропадать «бич-пакеты»

Горожане жалуются на скудость ассортимента еды, которую можно залить кипятком
Лидия ПЕСКОВА
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Иногда хочется что-нибудь этакое, а выбрать не из чего.Иногда хочется что-нибудь этакое, а выбрать не из чего.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В магазинах Челябинска заметно сузился ассортимент лапши, картошки и каши быстрого приготовления, об этом со ссылкой на жалобы горожан в социальных сетях сообщает сайт «Полит74».

Журналисты решили понять, почему так и происходит, и попросили прокомментировать ситуацию сами торговые сети. Комментарий им дали, правда, неофициальный.

— Во-первых, идет постепенное снижение спроса на данный вид продукции. Люди воспринимали ее как перекус, но с развитием фастфуда и ростом количества предложений на бизнес-завтраки и бизнес-ланчи народ стал отказываться от лапши и картошки. Сегодня у этого вида товаров остался небольшой круг постоянных покупателей, например, строители, охранники, — рассказал сайту «Полит74» представитель торговых сетей.

Кроме того, люди поняли, что такая дешевая еда достаточно дорогая, если перевести ее цену в цену за килограмм.

Да и сами торговые сети не хотят связываться с подобным товаром из-за того, что он слишком ломкий и занимает много места в торговом зале.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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