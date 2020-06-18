2020-06-18T15:21:17+03:00
Общество

Как случай коронавируса в ЮУрГУ повлияет на приемную кампанию в вуз

Крупнейший вуз Челябинска столкнулся с новой инфекцией
Лидия ПЕСКОВА
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В вузе уверены: поводов для беспокойства нет.В вузе уверены: поводов для беспокойства нет.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Накануне стало известно, что коронавирус пробрался в стены крупнейшего вуза Челябинской области — ЮУрГУ. Однако информация о вспышке инфекционного заболевания сильно преувеличена — заболел всего один человек.

— Один из сотрудников ЮУрГУ действительно был госпитализирован в медицинское учреждение с подозрением на пневмонию. Разглашать его имя не позволяет медицинская тайна, — рассказала КП-Челябинск начальник управления медиакоммуникаций и мониторинга ЮУрГУ Елена Давлетшина.

Большинство сотрудников университета в условиях пандемии работают дистанционно. Те, у кого нет возможности работать дома, соблюдают все необходимые меры профилактики. Сотрудники носят маски, соблюдают социальную дистанцию, регулярно проветривают кабинеты, а уборщики проводят обработку помещений. На входе в вуз расположен тепловизор, в каждом подразделении ведутся журналы регистрации состояния здоровья и контактов работников.

Учебный процесс, промежуточная и итоговая аттестации проходят в ЮУрГУ в дистанционном формате.

— Приемная кампания в вузы страны стартует 20 июня. Подача документов и прохождение вступительных испытаний также будет проходить в дистанционном формате. На сайте ЮУрГУ с 20 июня заработает личный кабинет для абитуриента, тогда же для них откроется консультационный центр, который ежедневно в режиме онлайн будет отвечать на вопросы старшеклассников и их родителей, — говорит Елена Давлетзянова.

Подробную информацию по подаче документов и поступлению в ЮУрГУ можно узнать по бесплатному многоканальному телефону горячей линии для абитуриентов 8 (800) 3000055 либо по телефонам консультационных центров Институтов и высших школ. Все телефоны указаны на специальном сайте для абитуриентов abit.susu.ru и в группе «Абитуриент ЮУрГУ» в социальной сети ВКонтакте.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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