2020-06-18T15:19:53+03:00
Происшествия

Грабитель, сорвавший золотые сережки с пенсионерки, попал на камеру домофона в Челябинске

Молодчика уже ищет полиция
Лидия ПЕСКОВА
Поделиться:
Стоп-кадр с видеозаписи домофона.Стоп-кадр с видеозаписи домофона.
Изменить размер текста:

День, улица, подъезд, грабеж... Неизвестный преступник решил прибегнуть к классической схеме и ограбил женщину-пенсионерку в подъезде жилого дома. Физиономию вора отчетливо заснял домофон.

— Мы с детьми собирались на улицу погулять. Ехали в лифте. Услышали крики. Оказалось, буквально минуту назад преступник зашел в подъезд за нашей соседкой, которой 81 год, и сорвал с нее золотые сережки, — рассказала КП-Челябинск читатель Марта Долгакова.

В полиции города подтвердили, что такой инцидент произошел в одном из подъездов по улице Комарова, 112А в начале восьмого вечера 17 июня

— Случай зарегистрирован. Проводится проверка. Преступника уже ищут. Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж» — рассказал редакции в пресс-службе УМВД города Челябинска.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
ВТБ Лизинг предлагает автомобили FIAT на выгодных условиях
ВТБ и Mastercard предлагают оплачивать покупки умным браслетом Mi Smart Band 4 NFC
Райффайзенбанк: только 8% предпринимателей готовы сделать «удаленку» основным форматом работы
На границе с Казахстаном изъяли 605 кг нелегальных сигарет
В Саткинском районе квартиры получат жители 14 аварийных домов
В Челябинской области отложили суд по мере пресечения водителю грузовика, протаранившему пять машин на М-5
Райффайзенбанк: большинству россиян на полгода хватит сбережений на 500 тыс. рублей
Грабитель, сорвавший золотые сережки с пенсионерки, попал на камеру домофона в Челябинске
Как случай коронавируса в ЮУрГУ повлияет на приемную кампанию в вуз
Из магазинов Челябинска начали пропадать «бич-пакеты»
В Челябинске спасли бездомного рыжего пушистика, похожего на известного кота Боба
Вместо Парада Победы в Челябинске проведут уникальную выставку, посвященную нашим танкистам
Музыкант из Челябинской области засудил «Comedy Club» за «сельхозстайл»
На ГОКе в Челябинской области произошла вспышка коронавируса
Главврача больницы оштрафовали за несвоевременный ответ пациенту в Челябинской области
Шестеро жителей Магнитогорска пойдут под суд за пытки наркозакладчиков
«Вместо покрышек — кирпичи и камни»: жителей Челябинска просят преобразить свои палисадники
ВТБ Капитал Инвестиции: дивидендная доходность российских бумаг остается одной из самых высоких в мире
Уродливый гараж на территории детского сада в Челябинске замаскировали под березовую рощу
Комфортные и вместительные: в Челябинске меняют старые маршрутки на новые
Военный городок в челябинском поселке Шагол рискует остаться без отопления
Количество зараженных коронавирусом в Челябинской области на 18 июня 2020: число погибших перевалило за 100
Треть жителей Челябинска готова мириться с ограничениями из-за коронавируса до сентября
Жителей Челябинской области предупредили об аномально холодной погоде
Быстрый интернет за городом: миф или реальность?
«Сердце разрывается»: хозяйка ищет украденного в Челябинске пса