Грабитель, сорвавший золотые сережки с пенсионерки, попал на камеру домофона в Челябинске
День, улица, подъезд, грабеж... Неизвестный преступник решил прибегнуть к классической схеме и ограбил женщину-пенсионерку в подъезде жилого дома. Физиономию вора отчетливо заснял домофон.
— Мы с детьми собирались на улицу погулять. Ехали в лифте. Услышали крики. Оказалось, буквально минуту назад преступник зашел в подъезд за нашей соседкой, которой 81 год, и сорвал с нее золотые сережки, — рассказала КП-Челябинск читатель Марта Долгакова.
В полиции города подтвердили, что такой инцидент произошел в одном из подъездов по улице Комарова, 112А в начале восьмого вечера 17 июня
— Случай зарегистрирован. Проводится проверка. Преступника уже ищут. Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж» — рассказал редакции в пресс-службе УМВД города Челябинска.
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ИСТОЧНИК KP.RU