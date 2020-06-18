Грабитель, сорвавший золотые сережки с пенсионерки, попал на камеру домофона в Челябинске

18 Июнь 2020 2020-06-18T15:19:53+03:00

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День, улица, подъезд, грабеж... Неизвестный преступник решил прибегнуть к классической схеме и ограбил женщину-пенсионерку в подъезде жилого дома. Физиономию вора отчетливо заснял домофон.

— Мы с детьми собирались на улицу погулять. Ехали в лифте. Услышали крики. Оказалось, буквально минуту назад преступник зашел в подъезд за нашей соседкой, которой 81 год, и сорвал с нее золотые сережки, — рассказала КП-Челябинск читатель Марта Долгакова.

В полиции города подтвердили, что такой инцидент произошел в одном из подъездов по улице Комарова, 112А в начале восьмого вечера 17 июня

— Случай зарегистрирован. Проводится проверка. Преступника уже ищут. Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж» — рассказал редакции в пресс-службе УМВД города Челябинска.

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ИСТОЧНИК KP.RU