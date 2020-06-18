2020-06-18T15:38:24+03:00
Общество

Райффайзенбанк: большинству россиян на полгода хватит сбережений на 500 тыс. рублей

Самыми популярными способами для накоплений россияне назвали вклады и накопительные счета
Поделиться:
Изменить размер текста:

Большинству россиян для комфортной жизни в течение полугода нужны накопления на сумму до 500 тыс. рублей, показал опрос жителей крупных городов, проведенный Райффайзенбанком. Самыми популярными способами для накоплений россияне назвали вклады и накопительные счета.

Сбережения и цели

Большинство россиян (60%) формируют накопления. При этом 42% опрошенных оценили свои сбережения менее чем в 100 тыс. рублей, 37% накопили по 100-500 тыс. рублей. У 21% респондентов сбережения составили более полумиллиона рублей. На формирование подушки безопасности обычно уходит от шести месяцев до трех лет. При этом большинство россиян оценили свой доход менее чем в 60 тыс. рублей в месяц, а 60-90 тыс. рублей ежемесячно зарабатывает каждый десятый.

Чаще всего россияне делают сбережения в рублях — так ответили две трети опрошенных. 24% копят и в рублях, и в иностранной валюте, диверсифицируя вложения. Обычно деньги хранят на счетах в банках или в ценных бумагах, но каждый пятый держит часть сбережений дома наличными. При этом мужчины чаще, чем женщины хранят все деньги в банках — 73% против 63%. Женщины стараются разделить сбережения, чтобы иметь наличные дома под рукой — так ответила каждая четвертая участница опроса.

При этом для комфортной жизни в течение полугода большинству опрошенных нужно менее 500 тыс. рублей. Каждый пятый хочет накопить от 500 тыс. до 1 млн рублей. Самые большие накопления нужны жителям Москвы, Казани и Новосибирска —до 9% опрошенных хотели бы накопить 1-3 млн рублей. А в Санкт-Петербурге каждый десятый считает достаточными сбережения на сумму более 3 млн рублей.

Самым популярным способом копить деньги остается банковский вклад — такой ответ дали 49% респондентов. На втором месте накопительные, а на третьем — текущие счета. Около 2% россиян выбирают другие способы — чаще всего это инвестиции через брокерский счет или ИИС. Некоторые предпочитают открывать металлические счета или инвестировать в ПИФы.

«Мы видим, что многие люди меняют свои сберегательные привычки. Кто-то задумывается о необходимости откладывать средства впервые, а кто-то ищет более интересные инструменты для накопления. Растет спрос на накопительные счета, инвестиционные инструменты, но большая доля клиентов все еще выбирает традиционные вклады, что подтверждает наше исследование. Поэтому полного замещения вкладов другими продуктами в ближайшее время, конечно, не произойдет», — отмечает Эльвира Емец, директор Сибирско-Уральского макрорегиона Райффайзенбанка.

Как россияне поступали с вкладами

За последние три месяца большинство опрошенных россиян (80%) не меняли структуру сбережений. Однако каждый пятый закрыл часть или все вклады, главным образом, потому, что понадобились деньги — на крупную покупку или другие цели. Каждый третий нашел вкладам более выгодную замену. И только 6% отказывались от вкладов из-за будущего налогообложения доходов по ним.

Главной альтернативой вкладу россияне называют накопительный счет — его выбрали 37% опрошенных. Его преимуществом стала возможность свободно управлять деньгами — пополнять и снимать средства в любой момент. Около 7% рассказали, что открыли брокерский счет, столько же опрошенных перешли на наличные. А 30% заявили, что потратили снятые со вкладов деньги.

АО «Райффайзенбанк», генеральная лицензия на осуществление банковских операций (17.02.2015).

Новости компаний.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
ВТБ Лизинг предлагает автомобили FIAT на выгодных условиях
ВТБ и Mastercard предлагают оплачивать покупки умным браслетом Mi Smart Band 4 NFC
Райффайзенбанк: только 8% предпринимателей готовы сделать «удаленку» основным форматом работы
На границе с Казахстаном изъяли 605 кг нелегальных сигарет
В Саткинском районе квартиры получат жители 14 аварийных домов
В Челябинской области отложили суд по мере пресечения водителю грузовика, протаранившему пять машин на М-5
Райффайзенбанк: большинству россиян на полгода хватит сбережений на 500 тыс. рублей
Грабитель, сорвавший золотые сережки с пенсионерки, попал на камеру домофона в Челябинске
Как случай коронавируса в ЮУрГУ повлияет на приемную кампанию в вуз
Из магазинов Челябинска начали пропадать «бич-пакеты»
В Челябинске спасли бездомного рыжего пушистика, похожего на известного кота Боба
Вместо Парада Победы в Челябинске проведут уникальную выставку, посвященную нашим танкистам
Музыкант из Челябинской области засудил «Comedy Club» за «сельхозстайл»
На ГОКе в Челябинской области произошла вспышка коронавируса
Главврача больницы оштрафовали за несвоевременный ответ пациенту в Челябинской области
Шестеро жителей Магнитогорска пойдут под суд за пытки наркозакладчиков
«Вместо покрышек — кирпичи и камни»: жителей Челябинска просят преобразить свои палисадники
ВТБ Капитал Инвестиции: дивидендная доходность российских бумаг остается одной из самых высоких в мире
Уродливый гараж на территории детского сада в Челябинске замаскировали под березовую рощу
Комфортные и вместительные: в Челябинске меняют старые маршрутки на новые
Военный городок в челябинском поселке Шагол рискует остаться без отопления
Количество зараженных коронавирусом в Челябинской области на 18 июня 2020: число погибших перевалило за 100
Треть жителей Челябинска готова мириться с ограничениями из-за коронавируса до сентября
Жителей Челябинской области предупредили об аномально холодной погоде
Быстрый интернет за городом: миф или реальность?
«Сердце разрывается»: хозяйка ищет украденного в Челябинске пса