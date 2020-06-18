В Саткинском районе квартиры получат жители 14 аварийных домов

18 Июнь 2020 2020-06-18T15:45:44+03:00

По распоряжению губернатора Алексея Текслера, за три года в регионе расселят 188 тысяч квадратных метров

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Будущие новоселы в Романовке и Бакале, что в Саткинском районе, потихоньку пакуют вещи. Пришел черед сноса 14 аварийных домов и большого переезда в новые квартиры. В министерстве строительства Челябинской области сообщили, что для переселенцев из Романовки покупают квартиры в Сатке.

Для бакальцев жилье планируется приобрести с аукционов в родном городе. Если торги не состоятся, квартиры купят в Сатке.

Кстати, в начале года более 200 семей из Сатки переехали в специально построенную десятиэтажку.

Расселение продолжится и в следующем году: району выделят 38,8 млн. руб.

По распоряжению губернатора Алексея Текслера, в течение трех лет в Челябинской области будут расселены 188 тысяч квадратных метров аварийного жилья.

Приоритет губернатора: строить новое. И новоселам приятно, и будет поддержана строительная отрасль, а, значит, и экономика в целом. Ведь одно рабочее место в строительстве обеспечивает занятостью тех, кто трудится в пяти смежных отраслях.

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ИСТОЧНИК KP.RU