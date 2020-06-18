2020-06-18T15:48:46+03:00
Общество

В Челябинской области отложили суд по мере пресечения водителю грузовика, протаранившему пять машин на М-5

Подозреваемый еще три дня проведет под стражей
Валентина ВАГАНОВА
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Водителю грузовика грозит до семи лет тюрьмы. Фото: управление ГИБДД по Челябинской области.Водителю грузовика грозит до семи лет тюрьмы. Фото: управление ГИБДД по Челябинской области.
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Катав-Ивановский суд отложил рассмотрение ходатайства следствия о заключении под стражу водителя грузовика, учинившего смертельное ДТП на М-5.

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— Рассмотрение ходатайства отложили в связи с тем, что материал не собран в полном объеме. Заседание по мере пресечения пройдет в воскресенье, 21 июня, в 11 часов, — рассказали КП-Челябинск в пресс-службе суда.

Напомним, авария на трассе М-5 в Катав-Ивановском районе произошла 16 июня. Грузовик без тормозов, груженый щебнем, протаранил пять машин. Два человека погибли, шестеро пострадали. Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц». 36-летнему водителю грозит до семи лет тюрьмы.

В Челябинской области грузовик «собрал» пять машин на трассе М-5.Видео: vk.com/Александр Шапошников

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ИСТОЧНИК KP.RU

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