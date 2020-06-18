2020-06-18T15:46:20+03:00
Общество

На границе с Казахстаном изъяли 605 кг нелегальных сигарет

Большая часть произведена в Белоруссии
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Контрафакт мог попасть на прилавкиКонтрафакт мог попасть на прилавкиФото: Андрей АБРАМОВ
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Уральские таможенники пресекли перевозку крупной партии нелегальных сигарет. Злоумышленники пытались провезти контрабандой из Екатеринбурга в казахстанский Петропавловск сигареты массой в 605 кг без специальных или акцизных марок на сумму 2 млн рублей. Большая часть из нескольких десятков тысяч пачек произведена в Белоруссии, а конечным пунктом перевозки значился филиал крупной транспортной компании, после чего табак планировали продать.Ситуация необычна тем, что белорусские сигареты чаще везут в Россию для продажи, а не транзитом в другое государство. Нарушителям грозит штраф до 300 тыс. рублей.

Проблема нелегальных сигарет становится острее с каждым годом, особенно в приграничных регионах, как ранее сообщалось в специальном исследовании журнала «Эксперт».Долянелегальных сигарет на российском рынке за 2019 год превысила15%, а теневой оборот нанес федеральному бюджету ущерб как минимум в 100 млрд рублей неуплаченных акцизов и НДС. В приграничной Челябинской области нелегальные сигарет занимают почти 22% рынка, лишая федеральный бюджет 1,6 млрд рублей.

Директор по работе с органами государственной власти JTI Россия Василий Груздев ранее отмечал, что стремительный рост нелегальной торговли сигаретамисвидетельствует о наличии налаженных каналов масштабных поставок нелегального продукта, а также неэффективности существующих механизмов противодействия нелегальной торговле.

Помимо экономических потерь в виде недополученных доходов консолидированного бюджета риску подвергаются и несовершеннолетние. Как сообщала эксперт по борьбе с подростковым курением Анна Сорочинская, именно продавцы контрабанды или контрафакта являются основными поставщиками сигарет для несовершеннолетних, так как законопослушные точки практически не нарушают закон.

ИСТОЧНИК KP.RU

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На границе с Казахстаном изъяли 605 кг нелегальных сигарет
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