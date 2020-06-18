2020-06-18T15:51:23+03:00
Общество

Райффайзенбанк: только 8% предпринимателей готовы сделать «удаленку» основным форматом работы

Многие из тех, кто вышел в онлайн, хотят вернуться к прежним процессам
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Только 8% предпринимателей сделают «удаленку» новым форматом работы, показало исследование Райффайзенбанка «Малый бизнес 2020: до и после карантина». Большинство планируется вернуться в офисы полностью или частично, а также восстановить часть рабочих процессов в прежнем формате.

Переход к работе в цифровых каналах стал главным ответом малого и микро бизнеса на ограничения, связанные с распространением коронавируса. 40% участников опроса заявили, что переводили в digital процессы и сотрудников.

— Часть процессов в карантин действительно перешла к внешним подрядчикам, — отмечает Денис Скоков, руководитель управления по работе с малым бизнесом Райффайзенбанка. — Наше исследование показало, что чаще всего на аутсорс отдавали онлайн-бухгалтерию и сервис подачи декларации в налоговую. Это те процессы, которые мы включили и в свою экосистему для малого бизнеса — все это упрощает рутинные задачи. Многие передали внешним исполнителям доставку, кадровый учет и кол-центр.

Многие из тех, кто вышел в онлайн, хотят вернуться к прежним процессам. 65% опрошенных предпринимателей намерены вернуть все, а 27% — часть процессов в офлайн. Только 8% назвали удаленную работу своим новым основным форматом.

В опросе приняли участие более 500 владельцев малого и микро бизнеса из Москвы, Санкт-Петербурга, Калининграда, Казани, Омска, Новосибирска, Краснодара, Ростова-на-Дону и других городов с населением более 500 тыс. человек.

АО «Райффайзенбанк», генеральная лицензия на осуществление банковских операций (17.02.2015).

Новости компаний.

ИСТОЧНИК KP.RU

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