2020-06-18T16:39:56+03:00
Общество

ВТБ Лизинг предлагает автомобили FIAT на выгодных условиях

Специальные условия предусматривают сниженную нагрузку по лизинговым платежам и возможность передачи машины в субаренду третьим лицам
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Фото: предоставлено ВТБФото: предоставлено ВТБ
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До конца июня выгода при приобретении фургона FIAT Ducato VAN SWB H1 достигает 330 тысяч рублей, минивэна FIAT Doblo Panorama - 75 тысяч. Специальные условия предусматривают сниженную нагрузку по лизинговым платежам и возможность передачи машины в субаренду третьим лицам.

При авансе в размере 20% и сроке лизинга два года ежемесячный платеж на FIAT Ducato с короткой колесной базой и низкой крышей составит 72 тысячи рублей, а на FIAT Doblo Panorama - 52 тысячи. Дополнительно можно сэкономить на налогах: более 350 тысяч при покупке Ducato и 247 тысяч в случае приобретения Doblo Panorama.

«Низкий расход топлива, динамичный характер, комфорт и эргономичность делают автомобили FIAT Professional идеальными для коммерческого использования. До недавней вынужденной паузы в экономике наши объемы продаж автомобилей этой марки динамично росли - по итогам 2019 месяцев мы передали клиентам на 26% машин больше, чем годом ранее. Сейчас мы видим постепенное восстановление спроса и рады предоставить специальные условия по приобретению автомобилей», - отметил Вячеслав Михайлов, начальник управления развития бизнеса автолизинга ВТБ Лизинг (входит в группу ВТБ).

Материал предоставлен пресс-службой банка ВТБ (ПАО).

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ВТБ Лизинг предлагает автомобили FIAT на выгодных условиях
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