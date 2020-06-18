Церковный вандализм: в Златоусте разукрасили монумент Николаю II
В Златоусте возбуждено уголовное дело из-за вандализма на церковной территории. Неизвестные разрисовали монумент императору Николаю II.
Как сообщили в региональном МВД, инцидент произошел на территории храма Серафима Саровского. На бюсте появилась нарисованная краской цифра 1903. Вероятно, это может быть отсылкой на волнения рабочих в начале XX века в Златоусте, которые закончились расстрелом участников беспорядков.
В отношении неизвестных уже возбудили дело о вандализме. Согласно пресс-службе местной епархии монумент уже отчищен.
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ИСТОЧНИК KP.RU