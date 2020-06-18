Церковный вандализм: в Златоусте разукрасили монумент Николаю II

18 Июнь 2020 2020-06-18T17:04:29+03:00

Был ли это протест или простой акт вандализма - неизвестно. Фото: Златоустовская епархия, vk.com

На бюсте появилась дата, отсылающая к более чем столетнему протесту

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В Златоусте возбуждено уголовное дело из-за вандализма на церковной территории. Неизвестные разрисовали монумент императору Николаю II.

Как сообщили в региональном МВД, инцидент произошел на территории храма Серафима Саровского. На бюсте появилась нарисованная краской цифра 1903. Вероятно, это может быть отсылкой на волнения рабочих в начале XX века в Златоусте, которые закончились расстрелом участников беспорядков.

В отношении неизвестных уже возбудили дело о вандализме. Согласно пресс-службе местной епархии монумент уже отчищен.

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ИСТОЧНИК KP.RU