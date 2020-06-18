2020-06-18T17:28:10+03:00
Общество

Все на карантин: сотрудники ЧМК уходят на удаленную работу

У нескольких работников обнаружен COVID-19
Андрей МОСКВИЧЕВ
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Точное количество заболевших не уточняется. Фото: пресс-служба ЧМКТочное количество заболевших не уточняется. Фото: пресс-служба ЧМК
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Единичные случаи заражения и прирост заболеваемости COVID-19 — именно из-за этих причин Челябинский металлургический комбинат планирует вернуть большую часть работников на удаленную работу. Сотрудники с коронавирусом не контактировали друг с другом и работали на разных подразделениях.

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— Работники, имевшие контакты с выявленными заболевшими, направляются на самоизоляцию, проводится их тестирование, при отрицательном результате и после истечения двух-недельного периода люди допускаются к работе. Массовых случаев заражения на территории предприятия не зафиксировано. В связи с ростом заболеваемости в регионе на ЧМК принято решение с сегодняшнего дня вернуть на дистанционный режим работы максимально возможное число сотрудников, — сообщили в пресс-службе «ЧМК».

На 18 июня в Челябинской области зафиксировано 172 новых зараженных коронавирусом. За прошедшие сутки также умерло пять пациентов с COVID-19. Всего под наблюдением докторов остаются 2457 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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