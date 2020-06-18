Погода в Челябинске на 19 июня 2020: впереди очень прохладная ночь
Пожалуй, самый приятный праздник отмечается завтра — это Международный День прогулок. Поэтому без прогноза погоды в Челябинске на 19 июня 2020 года не обойтись. А погода будет такой.
Ночь на пятницу, 19 июня, по прогнозам синоптиков Челябинского гидрометцентра, будет очень прохладной: всего +5...+7 градусов. Но уже днем потеплеет до +20...+22. Это чуть-чуть теплее, чем нынче.
День будет облачным, но осадков на картах небесных провидцев не видно. Ветер тоже практически стихнет — в Челябинске установятся неблагоприятные погодные условия. Режим НМУ объявлен Гидрометцентром до 19 часов вечера 19 июня.
В субботу в городе потеплеет до +27 градусов, а потом несколько дней подряд в городе будет такая же температура, как в пятницу. Но с дождями.
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ИСТОЧНИК KP.RU