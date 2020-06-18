Ошиблись датой: челябинские выпускники получили юридически недействительные аттестаты

18 Июнь 2020 2020-06-18T18:14:17+03:00

Новый приказ о признании таких аттестатов действительными пока не подписан Фото: Мария ЛЕНЦ

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Поторопились: в Челябинске выпускники некоторых школ получили недействительные аттестаты. Документы оказались подписаны раньше положенной даты.

Как сообщает издание «Курс дела», аттестаты у некоторых школьников были датированы 8 и 11 июля, при том, что соответствующий приказ от федерального Минпросвещения вступил в силу только 15 июня.

Несмотря на несостыковку, региональное министерство решило развеять путаницу и успокоить выпускников и родителей.

— Все аттестаты, выданные любым числом июня 2020 года, легитимны. Минпросвещения разъяснило — будет выпущен приказ о внесении поправок в предыдущий документ. Неважно, какое число — 5-е, 10-е или 15-е — проставлено в выданных аттестатах. Они легитимны. Главное, чтобы у них было правильное оформление, проставлены все печати, подписи, а дата не имеет значения, — цитирует издание пресс-секретаря Министерства Светлану Платонову.

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ИСТОЧНИК KP.RU