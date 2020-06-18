Страшная находка: в Челябинске нашли труп мужчины в мусорном контейнере

18 Июнь 2020 2020-06-18T18:53:14+03:00

Как мужчина там оказался - пока неизвестно. Фото: YouTube

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В Челябинске в одном из сгоревших мусорных баков нашли труп мужчины с ранениями. Страшную находку обнаружили в Калининском районе города.

По предварительной информации, инцидент произошел в ночь с 17 на 18 июня на улице Молодогвардейцев. Тело мужчины нашли тушившие контейнер пожарные. При этом мужчина был мертв уже до сожжения.

В пресс-службе МВД подтвердили информацию о происшествии, однако отказались от дополнительных комментариев. Представители Следственного комитета пока не сообщили подробности.

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ИСТОЧНИК KP.RU