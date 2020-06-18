Коронавирус везде: 12 членов избирательных комиссий в Челябинской области заболели COVID-19
12 зараженных членов комиссий — в ходе массового тестирования работников ТИК и УИК на коронавирусную инфекцию, у нескольких сотрудников, которые должны были работать на голосовании по поправкам в Конституцию, обнаружили COVID-19.
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Как рассказали в пресс-службе регионального минздрава, сейчас анализы сдали более трех тысяч сотрудников избирательных комиссий по всей области. Как отметили в ведомстве, участники с коронавирусом не будут допущены к работе.
— Выявлено 12 положительных тестов. Болезнь в этих случаях протекает в легкой форме, лечение проходит амбулаторно. Инфицированным выданы предписания Роспотребнадзора, — рассказали корреспонденту КП-Челябинск в минздраве.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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