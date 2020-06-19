2020-06-18T19:27:47+03:00
Общество

Сбербанк выпустит облигации для правительства Челябинской области

Стоимость ценных бумаг составит 7 миллиардов рублей
Андрей МОСКВИЧЕВ
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Ранее для покрытия дефицита бюджета использовались кредиты. Фото: пресс-служба правительства Челябинской областиРанее для покрытия дефицита бюджета использовались кредиты. Фото: пресс-служба правительства Челябинской области
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Минфин Челябинской области объявил победителя в конкурсе на выпуск и продажу облигаций региона. Ценные бумаги стоимостью в семь миллиардов рублей будет выпускать и выводить на рынок «Сбербанк».

Как рассказал глава ведомства Андрей Пшеницин, в настоящее время облигации будут использоваться как выгодный формат заимствований для покрытия дефицита бюджета области — сейчас он превышает 27 миллиардов рублей. При этом регион прибегает к подобной форме впервые.

— Мы не прибегали к такому инструменту как раз потому, что ранее облигационные займы очень дорого обходились регионам. Есть субъекты, которые выпустили ценные бумаги под очень высокие проценты и все еще расплачиваются, в то время как ситуация на рынке уже изменилась. Сейчас ключевая ставка Центробанка на уровне 5,5%, ожидается ее дальнейшее снижение, поэтому и стоимость привлекаемых средств будет достаточно низкой, — сказал Андрей Пшеницын.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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