Сбербанк выпустит облигации для правительства Челябинской области

19 Июнь 2020 2020-06-18T19:27:47+03:00

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Минфин Челябинской области объявил победителя в конкурсе на выпуск и продажу облигаций региона. Ценные бумаги стоимостью в семь миллиардов рублей будет выпускать и выводить на рынок «Сбербанк».

Как рассказал глава ведомства Андрей Пшеницин, в настоящее время облигации будут использоваться как выгодный формат заимствований для покрытия дефицита бюджета области — сейчас он превышает 27 миллиардов рублей. При этом регион прибегает к подобной форме впервые.

— Мы не прибегали к такому инструменту как раз потому, что ранее облигационные займы очень дорого обходились регионам. Есть субъекты, которые выпустили ценные бумаги под очень высокие проценты и все еще расплачиваются, в то время как ситуация на рынке уже изменилась. Сейчас ключевая ставка Центробанка на уровне 5,5%, ожидается ее дальнейшее снижение, поэтому и стоимость привлекаемых средств будет достаточно низкой, — сказал Андрей Пшеницын.

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ИСТОЧНИК KP.RU