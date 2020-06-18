2020-06-18T20:47:05+03:00
Общество

10 советов по спасению города: Илья Варламов записал новый ролик про Челябинск

Есть как старые предложения, так и совершенно новые
Андрей МОСКВИЧЕВ
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Традиционно, в одном из советов предложили убрать заборы у административных зданий. Фото: Илья Варламов, varlamov.ruТрадиционно, в одном из советов предложили убрать заборы у административных зданий. Фото: Илья Варламов, varlamov.ru
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Спуск к воде, заборы и сужение дорог — именно такие шаги по мнению блогера Ильи Варламова можно предпринять уже сейчас для изменения Челябинска в лучшую сторону. Урбанист, по горячим следам прогулки с Алексеем Текслером, подготовил советы по преображению города.

Помимо уже привычных предложений вроде сноса зеленых щитов ГИБДД и выделенок для общественного транспорта, Варламов предложил создавать необычные развлекательные площадки для детей и их родителей, избавляться от подземных переходов, а также наполнить городские парки пуфиками и креслами для отдыха на природе.

Самым необычным решением стало закрытие части проезжей части для машин в приоритет пешеходам. В некоторых европейских странах дороги для машин полностью закрывают для прогулок.

— Чтобы начать бороться с перегруженными дорогами, нужно показать, как круто на дорогах без машин. Нужно посовещаться с жителями, посмотреть, какие дороги можно периодически закрывать, и сделать это. Например, закрыть дорогу с 20:00 до 6:00, потом закрыть на воскресенье, затем на выходные. Это крутой опыт взаимодействия с городом, — пишет Варламов в своем блоге.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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