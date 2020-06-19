2020-06-19T05:26:46+03:00
Общество

«Не призналась, но деньги вернула»: продавец супермаркета украла бонусную карту у ребенка в Челябинске

Мама девочки провела свое расследование
Лидия ПЕСКОВА
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Фото архивное и не имеет отношения к реальному магазину.Фото архивное и не имеет отношения к реальному магазину.Фото: Павел КЛОКОВ
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Неприятный инцидент произошел в одном из продуктовых супермаркетов на Северо-Западе Челябинска. Продавец, сидевшая на кассе, подменила бонусную карту, которую ей подала для оплаты восьмилетняя школьница. Эту историю КП-Челябинск рассказала мама девочки Виктория.

— Дочь покупала себе лимонад и попросила расплатиться бонусами. Кассирша увидела, что на карте почти 400 бонусов и подменила ее на новую, а потом в тот же день потратила наши бонусы на себя, — говорит Виктория.

Вечером женщина зашла в мобильное приложение супермаркета, чтобы проверить наличие одного из товаров, и заметила, что с ее бонусной карты идут списания. Бонусы были потрачены все. Челябинка написала жалобу на горячую линию торговой сети. Через день ее пригласили для разбирательства в магазин.

— Кассир, естественно, все отрицала. Вернее, она сказала, что все вышло случайно: перепутала карты и отдала дочери новую, не активированную. Но я в это не верю. Новые карты все запакованы. К тому же обычно продавцы не берут карту в руку — считывают информацию по ее коду. Просто она увидела бонусы и забрала нашу карту себе, — рассказывает Виктория.

При личной встрече признать факт кражи кассир отказалась, но деньги, списанные по карте, вернула все до копейки.

Сначала наша читатель хотела публично пристыдить магазин. Но сотрудники попросили не делать этого. Поэтому, по просьбе Виктории, мы не называем торговую сеть и адрес торговой точки, где произошел инцидент. Но в редакции эти данные есть.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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