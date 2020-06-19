На выезде из Челябинска по трассе М5 перекроют движение транспорта

19 Июнь 2020 2020-06-19T07:56:17+03:00

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На выезде из Челябинска в сторону Уфы начали строить пешеходный мост. На время проведения работ будет ограничено движение по трассе М5. А сегодня ночью и вовсе нельзя будет проехать.

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— На момент монтажа пролетного строения надземного пешеходного перехода движение будет полностью перекрыто 19 июня 2020 с 23:00 до 23:40, — сообщает пресс-служба Упрдор «Южный Урал».

Автомобилистов просят обратить внимание на схему дорожного движения, следить за знаками и тщательно планировать маршрут.

Схема организации движения

Узнать о состоянии проезда, а также сообщить о нештатной ситуации на федеральных трассах в Челябинской и Курганской областях можно по круглосуточному телефону дежурно-диспетчерской службы ФКУ Упрдор «Южный Урал»: 8 (351) 266-65-63.

ИСТОЧНИК KP.RU