Алексей Текслер поздравил медиков с праздником онлайн и очно

19 Июнь 2020 2020-06-19T08:10:10+03:00

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В пятницу, 19 июня, губернатор Алексей Текслер отправился в Челябинскую областную детскую клиническую больницу. Он осмотрит хирургический блок, побывает в палатах, поздравит медиков с профессиональным праздником, который отмечается в грядущее воскресенье.

А незадолго до того губернатор поздравил врачей в формате видеоконференцсвязи.

— От имени всех жителей региона, от себя лично говорю вам большое спасибо за вашу работу, за терпение и стойкость. Со своей стороны ,хочу заверить, что правительство региона, министерство здравоохранения и дальше будут оказывать необходимую поддержку нашим медицинским учреждениям, оперативно реагировать на запросы главврачей, вместе решать возникающие проблемы и по оборудованию, и по кадрам, и по другим важнейшим вопросам работы отрасли. Главная задача сегодня — сделать так, чтобы врачи могли с полной отдачей заниматься своим благородным и таким необходимым для наших людей делом.

Губернатор пожелал людям в белых халатах меньше экстремальных ситуаций в жизни и размеренного рабочего порядка. Еще — здоровья, счастья, любви и благополучия.

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ИСТОЧНИК KP.RU