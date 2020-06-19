Награбил на 5 млн: челябинца, обвиняемого в кражах из коттеджей, отдали под суд
В Челябинске в суд передали дело о кражах из коттеджей. Добычей преступника стали ювелирные украшения, деньги, оргтехника на сумму более пяти миллионов рублей.
Обвинение предъявлено 27-летнему парню. По версии следствия, с 2017 по июнь 2019 года в утреннее время он подыскивал частные дома попрестижнее и звонил в звонок. Если никто не отрывал двери, то он перелезал через забор и взламывал оконную раму. В некоторых домах двери и вовсе были открыты.
— Перед кражами он надевал матерчатые перчатки, которые выкидывал после каждого совершенного преступления. Краденное имущество обвиняемый сбывал скупщикам, — сообщили в прокуратуре города.
Жертвами воришки стали 44 человека. Ущерб от преступлений составил 5,2 миллиона рублей. Вернуть хозяевам удалось только одно ювелирное украшение на сумму в три тысячи рублей.
Как уточнили в прокуратуре, свою вину молодой человек признал полностью. Оказалось, что до этого он уже имел судимость за кражи, получил условный срок. Все это время официально нигде не работал.
Уголовное дело направлено в суд Копейска.
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ИСТОЧНИК KP.RU