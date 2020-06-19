Возле коронавирусной больницы в Челябинске нашли пробирки с кровью

19 Июнь 2020 2020-06-19T12:06:50+03:00

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Жителей Челябинска напугали пробирки с кровью, разбросанные возле мусорных баков. Жуткие «артефакты» нашли возле горбольницы №8. В одном из корпусов медучреждения проходят лечение больные коронавирусом.

Как выяснилось, анализы не из ковидного отделения. Главврач больницы Алексей Конашов заверил, что пробирки продезинфицированы, а, значит, биологически безопасны. Их можно вывозить на свалку, как обычный мусор. Но зрелище, мягко сказать, малоприятное. Рядом детская площадка. Страшно представить, что будет если малыши захотят поиграть в больничку.

После того, как кадры появились в Сети, на место выехала глава горздрава Наталья Горлова. Она рассказала, что мусор вывозят два раза в день. Но что-то пошло не так.

— Дважды в день подрядная организация забирает мусор с территории лечебного учреждения. При заборе и опрокидывании содержимого контейнера в мусоровоз, разорвался мешок и в результате часть мусора вывалилась и пробирки оказались на асфальте. По некоторым проехался грузовик, раздавив их. Естественно, у жителей близлежащих домов могут возникнуть вопросы и недоумение, поскольку мусор не просто бытовой, а медицинский. Понятно и их негодование, именно поэтому нами проведен полный разбор ситуации. И скажу однозначно, что это абсолютно недопустимо! — рассказала Наталья Горлова.

В больнице усилили контроль за вывозом мусора. Когда приезжает машина, должен дежурить дворник.

— Это территория медицинского учреждения и следить за этим нужно в обязательном порядке. Да, они биологически безопасны, но ведь никто об этом не знает, — подчеркнула Наталья Горлова.

В тот же вечер страшный мусор был собран.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/785793" frameborder="0"></iframe> Жители Челябинска нашли пробирки с анализами крови рядом с местной больницей.По словам главврача Городской больницы №8 Алексея Конашова, по данному факту уже началась внутренняя проверка

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ИСТОЧНИК KP.RU