В Челябинске сотрудник МЧС попался на взятке после пожара на стройплощадке
В Челябинске возбудили уголовное дело по факту получения взятки сотрудником Главного управления МЧС региона. На его след вышли после пожара на стройплощадке.
Как сообщили в полиции города, дело возбуждено в отношении 36-летнего сотрудника чрезвычайного ведомства.
— Он получил взятку 10 тысяч рублей от представителя организации, занимающейся электромонтажными работами, за внесение ложных сведений об обстоятельствах возгорания на стройплощадке, — сообщили в УМВД Челябинска.
Нарушение техники пожарной безопасности работниками предприятия привело к возгоранию строительного вагончика, что в последствии могло повлечь привлечение виновных к ответственности.
Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (Мелкое взяточничество). В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Максимальная санкция, которая грозит фигуранту дела, лишение свободы на срок один год.
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ИСТОЧНИК KP.RU