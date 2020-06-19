В Челябинске сотрудник МЧС попался на взятке после пожара на стройплощадке

19 Июнь 2020 2020-06-19T09:47:16+03:00

Сотрудника МЧС заподозрили во взятке после ЧП на стройплощадке. Фото: google.ru/maps

За небольшую сумму он внес в документы ложные сведения

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В Челябинске возбудили уголовное дело по факту получения взятки сотрудником Главного управления МЧС региона. На его след вышли после пожара на стройплощадке.

Как сообщили в полиции города, дело возбуждено в отношении 36-летнего сотрудника чрезвычайного ведомства.

— Он получил взятку 10 тысяч рублей от представителя организации, занимающейся электромонтажными работами, за внесение ложных сведений об обстоятельствах возгорания на стройплощадке, — сообщили в УМВД Челябинска.

Нарушение техники пожарной безопасности работниками предприятия привело к возгоранию строительного вагончика, что в последствии могло повлечь привлечение виновных к ответственности.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (Мелкое взяточничество). В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Максимальная санкция, которая грозит фигуранту дела, лишение свободы на срок один год.

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ИСТОЧНИК KP.RU