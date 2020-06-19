Текслер возглавит список «Единой России» на выборах в Законодательное Собрание

19 Июнь 2020 2020-06-19T09:53:56+03:00

Изменить размер текста: A A

В пятницу, 19 июня, стало известно, что губернатор Алексей Текслер станет лидером списка партии «Единая Россия» на сентябрьских выборах в Законодательное Собрание Челябинской области. Об этом сообщила пресс-служба главы региона.

В общеобластную тройку партии вошли председатель ЗСО Владимир Мякуш Уполномоченный по правам ребенка Евгения Майорова.

«Я принял решение возглавить список «Единой России» на выборах в Законодательное Собрание Челябинской области. Я не хочу стоять в стороне при формировании ЗСО, хочу держать руку на пульсе.От регионального парламента зависит вектор развития региона, поэтому такое решение принято. Скажу откровенно, я рассчитываю на федеральную поддержку и ресурс «Единой России» во благо нашего региона. И самое важное, я рассчитываю, перезагрузить работу регионального отделения «Единой России», - заявил глава региона.

Кстати, 25 июня губернатор выступит с обращением к региональному парламенту. Мероприятие пройдет в формате видеоконференцсвязи. Алексей Текслер подведет текущие итоги правительства Челябинской области и обозначит задачи. Для депутатского корпуса нынешнего созыва это мероприятие станет одним из финальных.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на «Комсомольскую правду» и делитесь новостями в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU