2020-06-19T09:53:56+03:00
Общество

Текслер возглавит список «Единой России» на выборах в Законодательное Собрание

Определена тройка лидеров партии
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Алексей Текслер возглавит партийный список "единороссов" на выборах в Законодательное Собрание Челябинской области. Фото: gubernator74.ruАлексей Текслер возглавит партийный список "единороссов" на выборах в Законодательное Собрание Челябинской области. Фото: gubernator74.ru
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В пятницу, 19 июня, стало известно, что губернатор Алексей Текслер станет лидером списка партии «Единая Россия» на сентябрьских выборах в Законодательное Собрание Челябинской области. Об этом сообщила пресс-служба главы региона.

В общеобластную тройку партии вошли председатель ЗСО Владимир Мякуш Уполномоченный по правам ребенка Евгения Майорова.

«Я принял решение возглавить список «Единой России» на выборах в Законодательное Собрание Челябинской области. Я не хочу стоять в стороне при формировании ЗСО, хочу держать руку на пульсе.От регионального парламента зависит вектор развития региона, поэтому такое решение принято. Скажу откровенно, я рассчитываю на федеральную поддержку и ресурс «Единой России» во благо нашего региона. И самое важное, я рассчитываю, перезагрузить работу регионального отделения «Единой России», - заявил глава региона.

Кстати, 25 июня губернатор выступит с обращением к региональному парламенту. Мероприятие пройдет в формате видеоконференцсвязи. Алексей Текслер подведет текущие итоги правительства Челябинской области и обозначит задачи. Для депутатского корпуса нынешнего созыва это мероприятие станет одним из финальных.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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