2020-06-19T10:14:40+03:00
Коронавирус Covid-19

Количество зараженных коронавирусом в Челябинской области на 19 июня 2020: пугающая стабильность

Минздрав озвучил количество зараженных коронавирусом в Челябинской области на 19 июня 2020
Ирина ФАДЮШИНА
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3 010 пациентов выздоровели и выписаны из больниц3 010 пациентов выздоровели и выписаны из больницФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Количество зараженных коронавирусом в Челябинской области на 19 июня 2020 составляет 5652 (+ 179 новых подтверждения ко вчерашнему дню). За прошедшие сутки выписаны 129 человек. Всего 3010 пациентов выздоровели и выписаны из больниц. Об этом сообщили в пресс-службе минздрава Челябинской области.

За прошедшие сутки умерло пять человек. От COVID-19: пациент 50 лет, пациент 82 года, пациентка 73 лет. Все из Челябинска. От других причин: пациентка 90 лет из Челябинска (сахарный диабет, хроническая сердечная недостаточность (ковид сопутствующий), пациентка 37 лет из Брединского района (сахарный диабет с множественными осложнениями, полиорганная недостаточность).

35 человек переведены в медучреждения по месту прописки в другие регионы России. В обсерваторах находятся 11 человек, вернувшихся из-за границы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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