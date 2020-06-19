Количество зараженных коронавирусом в Челябинской области на 19 июня 2020: пугающая стабильность

19 Июнь 2020 2020-06-19T10:14:40+03:00

Изменить размер текста: A A

Количество зараженных коронавирусом в Челябинской области на 19 июня 2020 составляет 5652 (+ 179 новых подтверждения ко вчерашнему дню). За прошедшие сутки выписаны 129 человек. Всего 3010 пациентов выздоровели и выписаны из больниц. Об этом сообщили в пресс-службе минздрава Челябинской области.

За прошедшие сутки умерло пять человек. От COVID-19: пациент 50 лет, пациент 82 года, пациентка 73 лет. Все из Челябинска. От других причин: пациентка 90 лет из Челябинска (сахарный диабет, хроническая сердечная недостаточность (ковид сопутствующий), пациентка 37 лет из Брединского района (сахарный диабет с множественными осложнениями, полиорганная недостаточность).

35 человек переведены в медучреждения по месту прописки в другие регионы России. В обсерваторах находятся 11 человек, вернувшихся из-за границы.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU