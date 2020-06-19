19 Июнь 2020 2020-06-19T10:32:41+03:00

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Наш организм — удивительная штука! Стоит начать о нем заботиться — и он с благодарностью расцветает. Клиника «Забота» делится золотыми правилами счастливой жизни.

Полноценный отдых. Наше здоровье напрямую зависит от правильного сна. Человек должен ложиться спать не позднее 23:00 — это помогает выровнять биоритмы и нормализовать работу организма.

Правильное питание и здоровый образ жизни никто не отменял. Это приятный профилактический способ сохранять здоровье, молодость и красоту. Оптимальное сочетание здоровой нагрузки и здоровой пищи дает удивительные результаты.

Грамотное лечение — важное условие для сохранения здоровья. Подбор препаратов должен производиться под руководством врача.

Осознанное отношение к здоровью. Поход к врачам необходимо планировать ежегодно. И не тяните, даже если вас ничего не беспокоит. Просто нужно знать, что вам не потребуется время на дополнительное лечение, и более внимательно следить за своим здоровьем.

Каждый вторник в клинике «Забота» проводится акция «Заботливый вторник», в рамках которой вы можете прийти на прием к врачу бесплатно. Кстати, скоро вторник, а значит, мы ждем вас в нашей клинике.

Прием ведут специалисты: гастроэнтеролог, терапевт, эндокринолог, гинеколог, кардиолог и невролог. Записаться вы можете по телефону: 8 (351) 214-53-53 или на сайте.

ИСТОЧНИК KP.RU