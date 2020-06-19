Старые фотографии расскажут жителям Челябинска о военных подвигах детей в тылу

19 Июнь 2020 2020-06-19T11:26:31+03:00

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В среду, 24 июня, в челябинском парке имени Гагарина откроется выставка архивных фотографий «Маленькие герои большой войны». Она рассказывает о детях и подростках, которые трудились на заводах Челябинска во время Великой Отечествеyной войны, сообщает «Южноуральская панорама».

На одном из снимков запечатлен худенький подросток, стоящий на импровизированной трибуне в цехе. Это 16-летний Миша Мезенцев, молодой рабочий завода имени Серго Орджоникидзе. В документах, которые сохранились в областном архиве, сказано, что подросток возглавил лучшую на заводе комсомольскую фронтовую бригаду. В 1943 году бригада выполнила за год два годовых плана, за что ей присвоили имя Героя Советского Союза Александра Матросова. Самого Михаила называли «виртуозом-станочником», а наркомат боеприпасов наградил его именными часами.

Увы, не все имена запечатленных на фото героев сохранила история. Зато их лица, эмоции, жесты способны многое рассказать о жизни в тылу.

Выставка приурочена к 75-летию Великой Победы. Напомним, 24 июня 2020 года объявлен выходным днем. На Красной площади в Москве состоится военный парад, посвященный 75-летию Великой Победы. В Челябинске парад отменили из-за сложной эпидемиологической обстановки по коронавирусу.

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ИСТОЧНИК KP.RU