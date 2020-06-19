Коронавирус в Курганской области 19 июня 2020: вирус завезли из трех регионов
За сутки в Курганской области лабораторно подтверждены 29 новых случаев COVID-19. Это снова большой показатель за последние дни.
Шесть случаев завозные: из ХМАО, ЯНАО, Челябинска, Тюменской области. 23 — контактные, из них у шести человек — путь передачи не установлен.
Как отметили в управлении Роспотребнадзора региона, большая часть случаев приходится на Курган. Также зарегистрированы случаи еще в семи районах области, при этом 14 случаев — бессимптомные.
Всего с начала эпидемии в регионе зафиксировано 502 случая заражения. По выздоровлению всего выписаны 272 человека, 18 — за последние сутки.
Под медицинским наблюдением остаются 3010 человек.
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ИСТОЧНИК KP.RU